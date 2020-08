San Fernando, Tam.- Este viernes la madre del menor plagiado Anabel Garza, les suplicó a las personas que tienen privado de su libertad a su hijo Luciano Leal Garza que lo liberen o que le digan en donde esta para ir por él.

"Ya les entregué lo que me pidieron, pero no me han entregado a mi hijo, mi niño no merece estar en ese lugar, él es un niño de casa, no se juntaba casi con nadie, él es un niño noble, obediente y trabajador", aseguró la madre de Lucianito.

Agregó que cualquiera que tenga a mi hijo, le ruego de corazón que me regrese, es lo único que les pido, yo no tengo nada en contra de nadie, yo no le hago mal a nadie, día y noche me la paso esperando que mi hijo llegue a casa.