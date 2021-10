Ya hizo su testamento

Maribel Guardia confesó ante las cámaras de "Hoy", que temió por su vida al contagiarse de Covid-19 a principios de este año. La cantante comentó que ya tiene su testamento y que temió por su vida. "Yo pensé que me iba a morir. Gracias a Dios la libré", reveló la cantante.

También confirmó que cuando estuvo contagiada pidió que le llevaran un abogado; sin embargo, su hijo se negó en su momento porque no querían pensar que su madre pudiera perder la batalla contra el Covid: "Casi me muero, pero no me morí".