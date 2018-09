Guadalajara, Jalisco

El presidente deportivo del Atlas, Rafael Márquez, dijo que el futbolista mexicano ya superó cualquier tipo de miedo, pero insistió en que una vez eliminadas las barreras mentales se tiene que buscar subir el nivel.

"No sabía que Decio (de María) había mencionado (que había techos mentales). No estoy de acuerdo en que sea una cuestión mental, porque ya tenemos gracias a Dios muchos jugadores en Europa, ya hemos perdido el miedo de emigrar a otros países, unos son líderes en sus equipos", dijo Márquez en relación a lo que dijo el ex presidente de la FMF tras la eliminación de Rusia 2018.

"Más allá de que no se consiguió el resultado, no lo achaco a que sea una cosa mental".

Para Rafa, más allá del aspecto mental, en lo que se tienen que enfocar los clubes es en subir el nivel de sus jugadores.

"Hablando de este último Mundial, fuimos superados por el rival, mostramos un primer partido contra Alemania una táctica que nos funcionó bastante bien, y ya jugar contra Brasil, con sus grandes estrellas, un equipo que era de los favoritos al título, pues sí nos superó futbolísticamente", añadió.