Ya hay fecha para estreno

Bien dicen que no hay fecha que no llegue ni plazo que no venza, y finalmente ya hay fecha de estreno para el corte original del director Zack Snyder de la cinta Liga de la Justicia.

La nueva versión del filme, que llegó a los cines en 2017, estará disponible a partir del 18 de marzo en la plataforma HBO Max, anunció WarnerMedia este viernes.