Ya filman en Europa

Madrid, España.- Los Rodríguez y el Más Allá, una comedia cuyo reparto incluye a Mariana Treviño, Omar Chaparro y Geraldine Chaplin, ya se filma en España bajo la dirección de Paco Arango.

"Ésta es mi tercera película y es distinta porque es una comedia loquísima, ya que mis dos primeras películas Maktub, que en México se llamó Cambio de Planes, y Lo que de Verdad Importa eran comedias, pero con un toque dramático. Ésta es una locura de comedia.

"Es una locura disparatada de una familia que se entera que el abuelito difunto dejó en el trastero de la casa una puerta a otro planeta, de donde era él", adelantó Arango.

Chaparro contó que para participar lo llamaron y le dijeron que había una propuesta para una película en España y en su caso es muy agradable salir de su zona de confort e irse a otro continente a filmar.

"Obviamente ya cuando me enteré del proyecto de Paco Arango, de lo que representa, que leí el guión, se me hizo muy divertido, muy diferente, me encantó y mi personaje es JJ, uno de los villanos. Soy sobrino de Rungen Selig, personaje interpretado por Santiago Segura, que es un ícono aquí en España", comentó.

Treviño señaló que no conocía el trabajo del director pero, tras una serie de casualidades, dieron el uno con el otro. Manifestó sentirse muy afortunada por conocerlo y participar en el rodaje.