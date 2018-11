Río Bravo, Tam.- Importante conferencia se disertó a estudiantes de bachillerato y profesional denominada "ya estoy aquí...ahora que hago", con el objetivo de consolidar que todos los estudiantes compartan un mismo propósito, y laboren para alcanzarlo.

La conferencia fue disertada por el ex alumno y licenciado Miguel Angel Ruiz Martínez a los estudiantes de la Universidad Tamaulipeca, en el auditorio de la casa de estudios, misma durante la cual se compartieron vivencias como alumnos de no encontrar una motivación, no poder alcanzar sus sueños buscando de escuela en escuela, has que decidieron incorporarse a la Universidad en referencia consolidando así objetivos de obtener una carrera profesional que les permita asegurar un mejor futuro a través de la buena preparación.

Y aunque se dice fácil se requiere de un gran trabajo para lograr este tipo de objetivos hasta alcanzar la meta que se han trazado en la vida, y en ese tenor dijo..."en mi vida personal y como conferencista he tenido que trabajar arduamente para lograr cada una de mis metas, puedo decir con total seguridad que a válido la pena, y que es por ello que hoy en día ofrezco estas conferencias motivaciones, pues nada mejor que compartir el éxito con otros y ver crecer el mundo".