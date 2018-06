¡Ya están juntos!

Los Ángeles, California

Joe Jackson, padre de Michael y Janet Jackson, así como mánager del grupo The Jacksons 5, falleció este miércoles a los 89 años de cáncer.

De acuerdo con TMZ, el deceso sucedió a las 3:30 horas en Los Ángeles, tiempo local.

Joe tuvo 11 hijos con su esposa Katherine. En la década de los 60 lanzó el grupo Jackson 5, que incluía a Michael, Jackie, Jermaine, Marlon y Tito. La banda lanzó éxitos musicales como "ABC" y "I Want You Back".

Michael inició su carrera como solista en 1971, con el álbum Got to be There. En 1982 estrenó Thriller, que es a la fecha el disco más vendido de todos los tiempos, con más de 66 millones de copias vendidas.

MANO DURA

El patriarca del clan artístico más famoso de Estados Unidos, Joe Jackson, admitió haber utilizado contra sus hijos castigos corporales, que incluían tanto el uso de un cinturón como el de sus propias manos, con el único propósito de instaurar disciplina y conseguir el éxito en su familia.

Aunque el padre de la dinastía Jackson también ha sido tachado de explotador con sus hijos, siendo éstos áun menores de edad, como fue el caso del también desaparecido Michael Jackson dentro del grupo los Los Jackson 5.

"Sinceramente, me siento satisfecho de haber sido duro con ellos, porque tú mismo puedes ver el gran resultado que he cosechado. Tengo unos hijos excepcionales a los que todo el mundo quiere y admira",confesó en alguna ocasión el representante artístico al conductor Piers Morgan en su programa del canal CNN.

SU HIJO

LO ODIABA

Por su parte, Michael Jackson reveló en una entrevista que en 1993 le concedió a la animadora Oprah Winfrey, que su progenitor era un tipo que no sólo lo intimidaba a cinturonazos.

"Mi padre se burlaba de mí y lo odiaba, me hacía llorar cada día. Era muy estricto, muy duro y severo. Había veces en que venía a verme y me ponía enfermo, me sentía mal, comenzaba a sentir náuseas", sentenció.