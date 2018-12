Ya está listo el calendario de la Copa MX

Cd. de México.

Los partidos con los que abrirá el torneo copero son Potros UAEM vs. Monarcas, Pumas vs. Atlas, y Atlante vs. Pachuca, todos ellos a las 19:00 horas.



La Copa MX destaca los enfrentamientos del Grupo de la Muerte en el que coinciden Necaxa, el campeón del Ascenso San Luis y el monarca del Máximo Circuito, América.



Las Águilas debutan en la Fecha 2 al visitar a los Rayos en el Estadio Victoria. También La Máquina hará lo propio al visitar al León.



Entre el 19 y 20 de febrero cerrará la Fase de Grupos. Los Octavos se desarrollarán entre el 26 y 27 de febrero; los Cuartos, el 12 y 13 de marzo; la Semifinal, el 2 y 3 de abril, mientras que el día 10 de abril se celebrará la Final.