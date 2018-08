Ya está disponible...

Ciudad de México

A pesar de que Prince no con­geniaba con las plataformas digitales y la distribución de música a través de streaming, y mantuvo su obra fuera de las mismas, tras su muerte en 2016 algunos de sus discos fueron llegando a la red.

Luego de un acuerdo en­tre la familia del originario de Minneapolis, Minnesota, su equipo de trabajo y Sony Mu­sic, a través de la división Le­gacy Recordings, se logró que 23 discos de Prince estén dis­ponibles para streaming di­gital a partir del pasado 17 de agosto.

El contrato fue firmado en junio pasado entre la disquera y The Prince State; dicho do­cumento se enfoca en el pe­ríodo creativo que abarca de 1995 al 2010, el cual es consi­derado uno de los más crucia­les en la carrera del prolífico músico.

Un total de 300 cancio­nes podrán ser escuchadas a través de la red en servicios digitales como iTunes y Spotify.

Los temas estarán agru­pados en títulos como Con­troversy, Purple Rain, Sign ´O´ The Times, Diamonds and Pearls, Come, The Gold Ex­perience, Eman­cipation, Rave Un2 the Joy Fan­tastic, Xpectation, Musicology, 3121, LotUSFLOW3R y, por supuesto, Prin­ce Anthology: 1995 – 2010.

"Muchos de estos álbumes, solicitados por los fanáticos y coleccionistas, están dispo­nibles por primera vez para streaming y descarga, agre­gando más de 300 canciones esenciales de Prince al catálo­go en línea del artista", indicó Legacy a través de un comu­nicado de prensa.

Provocó euforia

Desde el momento que se anunció el lanzamiento del catálogo de Prince en las plataformas digi­tales, el canal del cantante en Spo­tify ya cuenta con dos millones 582 435 seguidores; sus mayores oyentes se encuentran en Lon­dres, Inglaterra, Los Ángeles, California, Chicago, Illinois y la Ciudad de México y ya lo tienen en su poder.