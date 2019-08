Ya está Diego Rolán a México

Ciudad de México

El delantero uruguayo Diego Rolán llegó a México la madrugada de este jueves.

Se le vinculaba con América, pero su representante Gerardo Rabajda (ex portero del Puebla) desmintió dicha versión.

"Es una información que no la podemos manejar. Se han tergiversado muchas cosas que no son ciertas y se han formado debido a ciertas especulaciones que no han salido del lado nuestro, sin duda.

"No. No es América. Es lo único que les puedo decir", comentó el agente.

No quiso decir más, ante la insistencia de si eran los Tigres o algún otro equipo de la capital el interesado en el futbolista.

Rolán tiene un principio de acuerdo con un club mexicano, pero aún así viajó con su pareja y con 8 maletas, algo inusual para quien no piensa residir.

"Entiendo su posición, pero también entiendan la mía y la del futbolista y la directiva del club que está haciendo un esfuerzo muy importante, nos pidieron cautela y precaución y no es bueno hacer una declaración que entorpezca las negociaciones", mencionó.

El delantero no era considerado por el Dépor para jugar esta temporada.

"Llega muy bien, saliendo de una pretemporada, obviamente no tiene la continuidad del resto de sus compañeros porque no iba a ser tenido en cuenta en el club.

"No es como dicen vulgarmente que es un paso atrás o una Liga de segundo orden, yo creo que es al contrario, no es fácil jugar en este futbol, Diego tiene muchas condiciones, ojalá pueda quedarse", insistió Rabajda.