Ya está bien protegido

"Me sentí como si me apuñalaran", bromeó Osbourne. "Ayer me dolía el brazo, pero me alegro de haberlo recibido, ¿sabes? Tan pronto como lo recibí, me sentí aliviado".

Durante la charla, en la cual dijo que Sharon se pondrá la vacuna en dos semanas, la pareja también habló sobre las luchas y retos de estar en cuarentena.

"No pude dejar de llorar durante unos tres días. No había una sola razón por la cual, simplemente no podía parar, no podía levantarme de la cama. Tan deprimida.

"Pero, extrañamente, me despierto otro día y me siento mucho mejor", reconoció la matriarca Osbourne.

La conductora y empresaria, que se enfermó de coronavirus en diciembre, agregó que su esposo la cuida mucho y le pregunta cómo está, pero cuando se siente triste a veces no puede hablar.

"Por supuesto que estaba preocupado. Todo el mundo conoce a alguien que lo tuvo antes, no hay mucho que puedas hacer. Puedes rezar para que no se enferme realmente, o algo peor.

"Absolutamente lucharía por Sharon. Ella es mi vida", puntualizó el metalero.

La pareja también compartió que están cerca de firmar un contrato para una película sobre la vida de ambos, incluyendo sus innumerables altibajos.

"Quiero que un actor británico totalmente desconocido interprete a Ozzy", dijo Sharon.

"Él es un personaje igual de grande que la vida misma. Si encuentras a alguien que sea conocido, la gente lo verá y dirá: ´fulano sólo está jugando a ser Ozzy´. Y yo sólo quiero que ´sea´ Ozzy".