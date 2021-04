Ya esta bien protegido

El también economista recibió su primera dosis durante la primera quincena de marzo. En aquella ocasión aprovechó para grabar un video en el que narraba su experiencia, la cual dijo no pudo haber sido mejor.

FELIZ DÍA

"Hoy es un día muy feliz para mí, fui a vacunarme en el Campo Marte aquí en la delegación Miguel Hidalgo, me tocaba por mi letra de apellido, llegué como a las 10 de la mañana, y estoy sorprendido por la eficiencia, la velocidad y la atención, por el gusto, por el tratamiento que te dan en ese lugar", dijo en aquella ocasión cuando recibió la primera dosis.

En aquel entonces, destacó el buen trato que reciben los adultos mayores y la consideración que hay para las personas en sillas de ruedas.

"Hay docenas y docenas de personas que te están atendiendo, sobre todo porque somos personas de la tercera edad, yo puedo caminar, yo puedo hacer todo por mí mismo, pero hay mucha gente que no; le permiten a las personas muy mayores, que no pueden valerse por sí mismas, que entren con un familiar, a los que llevan silla de ruedas los llevan por otro lado, hay sillas de ruedas para las personas que no llevan pero que no pueden caminar muy bien, es increíble la atención, todo es rápido, todo es expedito, todo es cariñoso, atento; les dieron yo creo que un curso a toda esta gente que está atendiendo para que las cosas fueran perfectas", dijo.