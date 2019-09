¡YA ES PREOCUPANTE!

Toluca, Edomex

El técnico argentino Ricardo La Volpe aceptó que es preocupante el momento por el que atraviesa el club de futbol Toluca, y dejó en claro que él es el responsable de los malos resultados que han tenido en el Torneo Apertura 2019 de la Liga MX.

"El jugador no quiere perder, yo no quiero perder, la afición no quiere perder, entonces se hablará en su momento, acá lo preocupante es la situación del equipo. Sin duda, no sacar resultados, uno tiene experiencia que esto pesa", dijo tras la derrota con Morelia.

Aseguró que él asume la culpa por los resultados adversos que acumulan los Diablos Rojos en el Torneo Apertura 2019 de la Liga MX.

"Primero, soy yo el responsable porque soy el que maneja al equipo, sin duda. Pero siempre cae sobre el técnico que tiene que aguantar estas situaciones, así es este deporte, el futbol es a base de resultados y no se vienen sacando, no levanta el equipo", apuntó.

Respecto del duelo con los michoacanos, admitió que carecieron de certeza frente al marco, pero que tampoco fueron constantes en su funcionamiento durante todo el juego.

"No concretamos, pero eso no justifica a lo que pasó en el segundo tiempo; es decir, son 90 minutos. Si en 45 minutos jugaste bien, superaste al rival, tuviste las opciones, no significa que el segundo tiempo seas tan chato en llegadas", estableció.

Sobre la manera en que su afición se metió con el equipo, explicó que es algo que les afecta y que serán los altos mandos los que tomen una decisión respecto de los pasos a seguir.

"Verdaderamente me extraña a mí, porque un ´olé´ en tu cancha es feo, uno se siente mal, pero bueno, habrá que seguir viendo, pensando; hay una directiva que también tendrá que tomar las medidas necesarias. Esto es así, en el futbol no hay nada claro nunca", sentenció.