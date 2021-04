¡Ya es multimillonaria!

Kim Kardashian es oficialmente una multimillonaria; La revista Forbes anunció este martes su inclusión en la lista de "billonarios" del mundo por primera vez, citando sus dos lucrativos negocios de belleza, KKW Beauty y Skims, así como las ganancias del reality Keeping Up With the Kardashians y sus acuerdos de patrocinio.

Según la publicación, el valor de Kardashian aumentó de 780 millones de dólares en octubre, a mil millones en las últimas semanas.