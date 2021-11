Ya es definitivo... En febrero, regreso total a las escuelas

Cero contagios, las escuelas van por buen camino y son lugares seguros para tener a los niños y a los maestros* Mario Gómez Monroy, Secretario de Educación

"Para principios de febrero todos los alumnos deberán regresar a las aulas".

Gómez Monroy señaló que paulatinamente los planteles educativos han regresado a clases presenciales sin que hasta el momento se tenga registro de contagios: "Cero contagios, las escuelas van por buen camino y son lugares seguros para tener a los niños y a los maestros".

En cuanto a si ha bajado o no el nivel de aprendizaje de los menores al recibir las clases en línea, el titular de la SET respondió: "Definitivamente no es lo mismo, hemos mejorado, pero no es lo óptimo".

Aseguró que se mantiene un levantamiento constante de las escuelas con problemáticas de agua potable y otras deficiencias para dar pronta respuesta y dejarlas listas para el retorno a clases presenciales.

"Están arreglando baños, problemas de agua, tinacos, bombas, pinturas impermeabilizada; andamos en eso", respondió.

Cabe señalar que de acuerdo con datos proporcionados por el propio titular de la Secretaría de Educación en el estado, hasta el momento han regresado a clases presenciales alrededor de dos mil 800 planteles de los cerca de 6 mil que existen en la entidad.