´Ya dije que es desidia´ López Obrador a OMS

El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió al director de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus que no se enoje y agilice los trámites para certificar o rechazar las vacunas contra el coronavirus que se están aplicando a nivel global sin el aval del organismo multilateral.

"Es muy fácil decir que no les envían la información, que no se enojen y resuelvan porque son millones las personas vacunadas y la OMS no le da el visto bueno a las vacunas que ayudan y protegen", señaló el mandatario.