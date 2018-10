Ya chole con críticas a Tren Maya: L. Obrador

Campeche, Camp.

El Presidente Electo de México, Andrés Manuel López Obrador, acusó una campaña "de los conservadores" en contra de su proyecto del Tren Maya.

De visita en Campeche, aseguró que el 80 por ciento de la población del sureste está a favor, aunque aceptó que no se ha hecho ni se hará ninguna consulta.

"No, no es que no hay consulta en este caso, es todo el pueblo el que está opinando. Les doy un dato: ¿saben cuánta gente está de acuerdo en el sureste en que se construya el Tren Maya? El 80 por ciento, según una encuesta que me acaban de entregar", dijo.

"Ahora la mando, la mandó a hacer el Gobierno del Estado (de Campeche), se las voy a entregar, ya ojalá que esto ayude, o sea ya, ya chole".

López Obrado acusó una campaña en contra del Tren Maya de parte de sectores que describió "conservadores" y de la "prensa fifí", incluido el diario Reforma.

"Recuerdo que cuando propuse hacer los segundos pisos en la Ciudad de México, hubo una campaña del periódico Reforma en contra; si yo me hubiese detenido con esa campaña, no nos hubiesen hecho los segundos pisos", señaló.

"Entonces, ya los conozco a los de la prensa fifí, desde hace muchos años, aunque se disfrace, aunque simulen. Quienes se oponen porque son muy conservadores y no quieren que nos vaya bien, que salga adelante nuestro Gobierno".

Negó que el Tren, cuya trayectoria medirá mil 500 kilómetros y cruzará por cinco estados, vaya impactar negativamente al ambiente.

Sostuvo que no se va a expropiar ningún terreno y que, además, van a sembrar en la zona 50 mil árboles frutales y maderables.

"El Tren va a estar acompañado del programa Sembrando Vida para reforestar, pero no para dar respuesta posibles daños porque no existen", dijo López Obrador.

El Presidente electo reiteró su decisión que de Pemex se mude a Campeche, pero dijo que sólo los altos mandos y el personal de confianza para no afectar los derechos laborales de los trabajadores de base.

RESPALDAN GOBERNADORES TREN MAYA

Los gobernadores de Campeche, Alejandro Moreno Cárdenas, y de Chiapas, Manuel Velasco Coello, destacaron que el Tren Maya traerá beneficios para la región sur-sureste y afirmaron que habrá respeto total al medio ambiente y las comunidades por las que atravesará el proyecto.

En conferencia de prensa, al término de la reunión que tuvieron con el presiente electo, Andrés Manuel López Obrador, el gobernador de Campeche resaltó que fue un encuentro importante donde los mandatarios estatales acordaron trabajar en los derechos de vía para la implementación del proyecto.

En el Centro Cultural "El Palacio", de Campeche, aseveró que el Tren Maya comunicará e integrará a la Península, dará movilidad a 18 millones de turistas, para lo cual se requerirá una inversión de 150 mil millones de pesos.

Tras mencionar que se implementarán programas especiales para el desarrollo regional, la generación de empleos, el crecimiento y servicios, Moreno Cárdenas, aseveró que las empresas que participen en el proyecto serán locales.

Abundó que se dejó claro que el tren pasará por el derecho de vías en carreteras federales, estatales y en líneas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), además de que el presiente electo se comprometió a seguir apoyando a las entidades federativas.

Moreno Cárdenas, quien reiteró que existe el compromiso de realizar este proyecto con respeto irrestricto al medio ambiente en los tres tramos que se contemplan, adelantó que los mandatarios estatales acordaron reunirse para una evaluación en la primera quincena de noviembre.

Tras afirmar que mantendrán contacto con el próximo titular del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), Rogelio Jiménez Pons, abundó que para el caso de Campeche, el tren cubrirá los tramos de golfo y selva, en 565 kilómetros, respetando las áreas naturales.

Al respecto, afirmó que López Obrador se comprometió a escuchar a todas las comunidades indígenas por las que cruzará la obra, por lo que en cada entidad se trabaja con ellas para que tengan la certeza de que no se verán afectados, y que todos los programas "aterricen".

Reitera amnistía a políticos

Andrés Manuel López Obrador, aseguró que no necesita legitimarse metiendo a la cárcel a políticos, como -según él- lo hizo el expresidente, Carlos Salinas, al inicio de su gobierno.

En un mitin en el malecón de Ciudad del Carmen, dijo que es más importante hacer la transformación de México que meter a la cárcel a políticos, por lo que en su administración que iniciará en diciembre adelantó que no va a perseguir a nadie.