¡Ya en casa!

El deportista juvenil Adi Hernani Castellano Valenzuela quien permaneció internado casi una semana en el Hospital General de Reynosa luego de sufrir un accidente automovilístico ya se recupera en casa, con el pronóstico de que en 3 meses estará caminando e incluso practicando artes marciales.

"Ahorita ya me están atendiendo de manera particular y el doctor que me revisó se sorprendió con mi recuperación, me dice que fue más rápida que en otros casos, yo digo que es un milagro porque tenía todas las de perder".

Adi ingresó a urgencias el pasado 31 de junio con la pierna derecha destrozada, ligamentos rotos y con la necesidad de hacer cirugías e injertos, cuando lo conocimos estaba internado, solicitando el apoyo para reunir 90 mil pesos y poder comprar su material quirúrgico "Gracias a dios todo salió bien y no se requirió nada de eso, el dinero que nos donaron lo estamos utilizando en las consultas particulares y en las limpiezas que me tengo que hacer de manera constante".

Hasta hace apenas un par de días Adi estuvo a punto de perder una de sus extremidades, ahora su peor escenario será llevar una cicatriz de casi 15 centímetros en su pierna derecha. "Falta que se termine la rehabilitación en casa que me obliga a estar acostado y después voy a comenzar con movimientos ligeros que van a ir incrementando conforme el tiempo, ahorita no puedo pisar ni mover la pierna".

Cumplirá su sueño...

Lo primero que hará cuando pueda ponerse de pie por si mismo será acudir a un templo religioso y visitar a sus alumnos de Taekwondo.

"Para mi esto es un milagro, en esta situación me encontré con personas muy buenas como ángeles que me echaron la mano, jamás me imaginé tantas muestras de cariño, pero gracias a eso voy a echarle más ganas a la vida".

Hernani Castellano ha participado en concursos estatales y nacionales de Taekwondo.