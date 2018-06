¡Ya basta, Trump!

McAllen, TX.

Durante una protesta frente al centro de detención infantil de ICE, se caldearon los ánimos entre los participantes y la policía.

Una caravana de defensores de los derechos civiles integrada por representes de diversas organizaciones del norte del estado texano, intentaron detener un autobús que salía del lugar llenos de adultos y niños inmigrantes que eran transportados a otro sitio.

Musulmanes, cristianos, activistas, defensores de los derechos civiles y comunidad en general procedentes de Dallas, se unieron para alzar la voz y prestar por la violaciones de los derechos de las personas porque, documentadas o indocumentadas tienen derechos.

"Ya basta, Donald Trump no puede tratar a nuestra comunidad como una piñata política. No puede usar a niños para ganar puntos políticos, no se vale. Nosotros como ciudadanos americanos vamos a luchar por ellos", dijo Domingo García de la organización LULAC.

Fue precisamente uno de los líderes de la la League of United Latin American Citizens, la más grande y antigua organización Hispana en los Estados Unidos, Gabriel Rosales quien estuvo a punto de ser detenido por la policía local al interponerse al paso del autobús que transportaba familias inmigrantes indocumentadas que habían sido detenidas por la Patrulla Fronteriza momentos antes.

"Fue frustrante ver a los niños en el autobús llenos de temor e incertidumbre", dijo el activistas.

Las pancartas y consignas en contra de la política cero tolerancia, la separación y encarcelamiento de familias no se hicieron esperar.

Los niños siguen siendo separados de sus padres al ser detenidos en esta frontera, pese a la orden ejecutiva emitida por Donald Trump para poner un alto a esta practica.

Mientas tanto la facilidad se mantuvo fuertemente vigilada por policías, locales y del orden federal mientras el helicóptero de la U.S. Border Patrol sobrevolaba el área.

Se generalizan manifestaciones

>Miles de personas se manifestaron ayer por la mañana y durante el día en ciudades.

>En Brownsville y otras ciudades tomaron las calles.

>Protestan contra separación de familias migrantes.

>Repudian política de "cero tolerancia" del presidente Donald Trump,

>Esa ley ordena detener y procesar a todos los que ingresan por la frontera sin documentos.

>En San Diego, California, unas cuatro mil 500 personas realizaron marchas.

>En San Francisco, cientos de personas se reunieron en la Plaza Embarcadero para protestar.

>Una nueva ronda de manifestaciones es organizada para el próximo 30 de junio en al menos 130 ciudades de 48 entidades del país.