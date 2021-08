...Y van comercios por ´digitalización´

Al considerar que el uso de las nuevas tecnologías puede hacerle frente a la crisis y pérdidas que han tenido por el Covid-19. "No queremos ser competencia de franquicias internacionales, pero sí es urgente y necesario que todas las empresas de Reynosa tengan su página web, un sistema de ventas en línea y de servicio, en esta pandemia todo ha sido digital, por eso apoyaremos de forma gratuita para desarrollar un nuevo sistema en el que cualquier negocio sin importar el giro ofrezca sus productos".

Reconoció que el mercado en línea mantuvo un crecimiento en esta pandemia, por encima de la asistencia a un negocio presencial, además se mantuvo firme en la postura de no aceptar nuevos cierres, tampoco restricciones de horario ni de porcentajes de apertura. "Ya no es una opción el cerrar negocios, nosotros como vendedores estamos buscando alternativas para llegar a más clientes, como esto de lo digital, pero el llamado es fuerte y claro para las autoridades; queremos seguir abiertos, respetando todos los protocolos necesarios, no aceptaremos más restricciones ni de horario ni de apertura".

En el programa de digitalización también se incluirá a miembros de otras cámaras de comercio.

Cruz Hernández desempeña desde hace algunos meses el cargo de líder en Reynosa, pero ayer fue la toma de protesta simbólica, junto con los miembros del consejo directivo.

Al evento asistieron autoridades locales, estatales, federales, líderes de otras cámaras de comercio, representantes de la policía estatal, guardia nacional, también diputados y funcionarios electos.