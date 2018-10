¡Y VA POR MÁS!

El lanzador reynosense Dallas Alexis Martínez, que recientemente obtuvo el campeonato con los Sultanes de Monterrey en la Liga Mexicana de Beisbol, arribo ayer a las instalaciones de EL MAÑANA para ser el invitado especial en el programa EL MAÑANA DEPORTES.

El pelotero profesional, que solamente estuvo este fin de semana en Reynosa para tomarse unos días de descanso antes de reportar hoy con los Yaquis de Obregón, se presentó con los conductores Alberto Gamboa y Josué Segura para tener una entretenida entrevista de casi una hora en la que tocaron diversos temas de su carrera dentro del rey de los deportes.

Dallas, con apenas 23 años de edad, llegó al estudio enfundado en su franela oscura de Sultanes y en su cuello le colgaba la medalla de campeón de la Serie del Rey, en la que se impusieron a los Guerreros de Oaxaca.

"La verdad no me la creía, me quedé pasmado porque no me la creía y todo este año ha sido muy bonito llegar a Monterrey y ayudar para conseguir ese campeonato y realmente no me lo creí hasta que ya me colgaron la medalla y levantamos el trofeo", comentó con alegría el número 37 de la novena regiomontana.

Dallas recordó que a los 16 años fue firmado por los Yankees de Nueva York, siendo la mejor transacción que hicieron en su momento los Broncos de Reynosa, pero ahora que está en la pelota mexicana no pierde su objetivo en debutar en Grandes Ligas.

"Fueron experiencias muy bonitas, aprendí mucho y te digo que si me pesaba mucho que fui firmado por los Yankees y la gente no me lo creía, traigo esa espinita clavada de buscar la oportunidad de estar en Grandes Ligas. Dios quiera que se me dé, la voy aprovechar al 100 por ciento, pero sigo peleando", expresó, ya que este año se convierte en agente libre y va buscar cumplir su sueño.

Surgido de la Liga Infantil y Juvenil Niños Héroes y siempre buscando poner en alto el nombre de Reynosa el juvenil Dallas va por un nuevo reto y es tener buenos resultados con los Yaquis de Obregón en la ya iniciada temporada de la Liga Mexicana del Pacífico.