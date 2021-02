¡Y va por más!

Luego de una temporada en la que obtuvo 13 victorias y el campeonato de la categoría Supersport del serial MotoAmerica -el mayor logro para un mexicano en el motociclismo de velocidad-, Richie Escalante decidió defender su corona.

Y no sólo eso: buscará ir más allá de su hazaña de 2020.

"El objetivo es superar lo que hice el año pasado: intentar ganar el campeonato y hacerlo con más victorias", revela Richie en entrevista.

El no poder ascender a Superbike está lejos de pegarle en el ánimo.

"Prefiero quedarme en Supersport con una moto ganadora y seguir ganando, que una victoria siempre te da mucha confianza", comenta Escalante, quien confía que en 2022 haya una mejor oportunidad en Superbike o se concrete algo en Europa.

Aunque intentó ascender a la categoría reina de MotoAmerica, el mexicano no encontró un equipo con el cual pelear el campeonato estelar del serial estadounidense.

"Tuve opciones (de subir a Superbike), pero con motos no tan competitivas, sólo que en 2020 me di cuenta de lo importante que es tener un buen equipo y una buena moto.

"No se trataba ya de pelear por un Top 5, yo buscaba una moto para llegar y ganar, a pesar de ser ´rookie´ (novato) y no tener experiencia en la (moto de) mil (centímetros cúbicos)", comenta.

DEJA EL 54

Escalante volverá a hacer equipo con la empresa mexicana HONOS Racing, también con una Kawasaki ZX-6R, pero de 2021, igualmente preparada por Graves Racing Services.

Esta fórmula fue la que se impuso en 13 de las 18 carreras del año pasado, cosechando 16 podios a lo largo de la campaña.

Aunque casi todo se repite para buscar el bicampeonato, hay un elemento muy significativo que va a cambiar en la moto de Richie.

"Lo he pensado mucho, voy a dejar el 54 (que había usado toda su carrera) y voy a correr con el número 1. Significa mucho para mí en lo personal, siento que me lo he ganado", indica Richie, quien tiene un alto aprecio por el numeral que dejará, pues era el mismo con el que corría su papá, Pablo Escalante, y su hermano, Pablo Jr.