¡Y VA POR MÁS!

Un gran cierre de año está teniendo el reynosense Irving Carvajal Molina, quien acaba de lograr el tercer lugar en el Campeonato Nacional Infantil, Cadete, Juvenil y Adulto de Taekwondo, que se desarrolló en Monterrey, Nuevo León. El representante de la Escuela Vonnacher Reynosa (Herón Ramírez) se trajo el bronce nacional en la categoría Cadetes -57 kilogramos. Está contento más no satisfecho así que ya tiene la mira puesta en el siguiente reto.

“Me fue muy bien gracias a la experiencia que he tomado de todos estos años, pude subir al podio pero quiero que me vaya mejor en el siguiente torneo”, explicó uno de los alumnos más destacados del profesor Enrique Manrique.

El camino de Irving en el torneo nacional fue casi perfecto. Pasó la primera ronda sin pelear gracias a su posición de privilegio en el ranking, en octavos de final eliminó al competidor de Puebla, en cuartos de final venció al representativo de San Luis Potosí pero en la semifinal cayó 17-12 ante el representante de Querétaro en un tremendo combate.

Este joven atleta de alto rendimiento ha representado a Reynosa en diversos eventos estatales y nacionales. Actualmente es cinta negra 2do poom pero sus sueños van más allá.

“La meta más grande en mi vida es llegar a la selección mexicana para ir a un mundial, ganar una medalla de oro para México y poder llevar todas mis experiencias a otros niños que van empezando”, señaló el chamaco de apenas 13 años de edad.

Más que un deporte el taekwondo se ha convertido en la otra mitad de su vida.

“Llevo 7 años en este deporte, a mi me gustó porque a los 5 años de edad me enseñaron unos vídeos de combates y me interesó mucho, no dudé en decirles a mis papás que me inscribieran en una escuela y desde entonces he ido subiendo de nivel en Vonnacher”, comentó.

Irving Carvajal forma parte del equipo elite del Vonnacher Reynosa que el próximo año buscará su boleto a la Olimpiada Nacional.