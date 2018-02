Y Tony Romo sale del retiro... del golf

>Dallas, Texas.- Tony Romo saldrá del retiro para volver al campo... aunque ahora será para jugar golf en el PGA Tour.

Y no, no se trata de una broma, toda vez de que el ex quarterback de los Vaqueros de Dallas anunció la tarde de este miércoles que formará parte del field del Corales Puntacana Championship, torneo de la máxima gira del golf profesional a disputarse del 19 al 25 de marzo en República Dominicana, esto tras recibir una invitación por parte de uno de los patrocinadores.