...Y sufren maquiladoras ´repercusión desastrosa´

"No debemos olvidar que los procesos electorales en Estados Unidos están a la vuelta de la esquina". Leonel Cantú, secretario de Desarrollo Económico.

El hecho de que se presenten demoras para cruzar en los puentes internacionales, sin que se llegue al cierre total, genera pérdidas millonarias de dólares para las exportaciones.

Leonel Cantú Robles, secretario de Desarrollo Económico municipal, comentó que lo que se está ocasionando no solamente tiene que ver con el intercambio comercial o con el tema migratorio, ya que trastoca el tema económica de la ciudad.

Explicó que las empresas maquiladoras se han visto afectadas con retrasos importantes en la entrega de productos y sobre todo con costos adicionales que se no tienen contemplados.

"Es de una índole distinta a los económicos, pero la repercusión es desastrosa, y tiene un costo distinto por la cantidad de vehículos que cruce en cada uno, por el simple retraso en la entrega de mercancías, sin contar las que se ven afectadas como perecederos", dijo.

Por el momento no se ha podido cuantificar el daño, pero es superior a la prevista, por lo que es importante dar solución.

"No está muy claro que es lo que está haciendo el Gobierno Federal con respecto al flujo migratorio, que se está deteniendo, eso no nos dice cual va hacer la reacción de México para resolver por la vía diplomático, no es un asunto unilateral, es bilateral y tiene que ser con intereses de las dos naciones y atenderse a un nivel superior", expresó.

Cantú Robles, comentó que el tema es más político, que de cuestión económica de ambos países.

"No debemos olvidar que los procesos electorales en Estados Unidos están a la vuelta de la esquina y tiene un intereses adicional a la crisis humanitaria que genera la migración, cualquier persona con un poco de visión sabe que los procesos electorales están por encima de los intereses de cualquier tipo", dijo.