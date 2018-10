¡Y siguen las invasiones...!

Cada vez llegan más personas a invadir espacios que corresponden a derechos de vía de la Laguna La Escondida, según pudo confirmarse ayer.

Al lugar llegó Javier Pérez García, director de la Tenencia de la Tierra del municipio para corroborar el hecho realizando para ello un recorrido por el área ubicada al fondo de la colonia Ampliación Lázaro Cárdenas, contabilizándose más de 30 lugares en donde fueron colocadas una especie de ´caballerizas´ como parte del plan de quienes ya escogieron un predio para seguramente después, iniciar la construcción de una vivienda.

Por el momento, una vez confirmado el hecho "vamos a comunicar de esto a la Secretaría del Ayuntamiento para que a su vez haga las gestiones pertinentes".

Autoridades de Ecología y Medio Ambiente también serán enteradas de la situación que prevalece en la laguna, la cual es una zona federal protegida y la idea es no permitir que continúen las invasiones pero también evitar que familias que ya están establecidas desde hace varios años, sigan ampliando sus predios incluyendo tramos que son derechos de vía del vaso lacustre y ya en este último caso, serán las autoridades federales las encargadas de aplicar las medidas correspondientes".

En algunos terrenos invadidos, ya tienen hasta el nombre en madera como es el caso de una persona que responde al nombre de Gil García (lote #4) de quien se supone vivirá ahí aunque no cuentan con documento alguno que les autorice a apoderarse de algo que no es de su propiedad.

Este reportero que participó en el recorrido, constató que efectivamente hay por lo menos una gente que ya anuncia cuál es su predio.

Por su parte Pérez García informó que las invasiones en este caso, son delitos federales e invitó a quienes aducen no tener dónde vivir y se dan a la tarea de quitarle espacio a la laguna, a no construir en un sitio que no es de su propiedad porque después serán obligados a desalojar al intervenir la autoridad competente.

Un hombre que dice tener tiempo ya en uno de los terrenos, dice estar de acuerdo en que es parte de la laguna pero que espera que las autoridades le concedan vivir ahí bajo el argumento de que es pobre y no tiene en donde vivir.









