...Y siete después, regresan filtros anti-Covid a puentes

Siete días después de publicado el decreto en el Diario Oficial, al fin serán reinstalados hoy lunes los filtros sanitarios en los puentes internacionales de Reynosa como medida para monitorear el ingreso de visitantes estadounidenses, especialmente del Valle de Texas, donde se han disparado los contagios del Covid-19.

"Las acciones iniciarán en horas de la mañana de hoy y los puntos a evaluar en el operativo serán cinco: el primero, que no viajen personas con síntomas de enfermedad; segundo, que la gente porte en todo momento un cubrebocas; tercero, que no haya más de dos personas por vehículo; cuarto, que no viajen niños y adultos mayores en la unidad; quinto, que el motivo del tránsito sea determinado como esencial y sexto, que den cumplimiento a la disposición estatal del ´´doble no circula´´, dijo Adalberto Elizondo Rivera.

De acuerdo al decreto publicado desde hace una semana, los filtros deberán operar las 24 horas con turnos de ocho horas en los puentes internacionales de Reynosa, Matamoros, Río Bravo, Miguel Alemán y Nuevo Laredo, en los que participan elementos de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coepris), y bajo la vigilancia de elementos de la Policía Estatal y Tránsito Municipal, entre otras dependencias.

A REVISIÓN...

De acuerdo con las instrucciones, las labores se desarrollarán en las inmediaciones de los puentes fronterizos que unen a la ciudad con Estados Unidos, agregó el comisionado local de Coepris.