¿Y qué sigue a la vacuna?

Carlos Acosta Peña, jefe de la Jurisdicción Sanitaria en Reynosa , comentó que se debe seguir usando el cubrebocas, la sana distancia social, no acudir a las aglomeraciones, ya que la vacuna no te exenta de enfermar, solo ayuda a que la enfermedad no dé en forma grave.

"La vacuna no quiere decir que no te va a dar, no te protege a que no te dé, te da defensas para que tengas una defensa más fuerte dentro de su sistema inmunológico hacia la enfermedad, pero tiene que seguir siendo igual, las medias y todo, ´ya puedo dejar de usar cubrebocas´, no señor", advirtió.

Los ciudadanos ya han relajado las medias y los vacunados señalan que ya pueden dejar el cubrebocas, pero las autoridades de Salud en Reynosa, advierten que se debe seguir con los cuidados.

"Como si no estuvieran vacunados, no pueden dejar de usar cubrebocas, se tienen que seguir con el lavado las manos, tienen que guardar la distancia social, higiene, todo igual", recalcó.

El jefe de la Jurisdicción señaló que si la persona tiene enfermedades crónicas, asma y otros, si pega el Covid, pueden fallecer por complicaciones. "Por eso tenemos que seguir las medidas, como si no estuvieran vacunados, seguir con la higiene", recalcó.

En México las autoridades del Gobierno Federal, del Sector Salud, piden no bajar la guardia, usar el cubrebocas, pero en Reynosa, muchos ya no hacen caso a esta medida.

Se considera que una persona está completamente inmunizada dos semanas después de recibir la última dosis requerida de una vacuna. Los lineamientos sobre otras actividades para personas ya vacunadas siguen siendo cautos.

PRECAUCIONES

Avanza apertura

- Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC, por sus siglas en inglés) autorizan que la gente totalmente inmunizada puede reunirse en espacios cerrados y sin cubrebocas con otros que también están vacunados.

- Además, pueden ver a otras personas en un mismo hogar aunque estas no estén vacunadas, si se considera que tienen un riesgo bajo de padecer un cuadro grave de COVID-19.

- En público, los CDC recomiendan que los ya vacunados sigan utilizando tapabocas, que eviten las grandes concentraciones de gente y que mantengan la distancia con los demás.