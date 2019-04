...Y prevén flujo de 40 vehículos por minuto

El Mañana / Staff.- De 30 a 40 vehículos por minuto, es el movimiento que se tendrá en las carreteras del estado en este inicio de temporada vacacional de Semana Santa, por lo que autoridades hacen llamado para que eviten accidentes y además hagan uso de los módulos de atención.

Los puntos de atención ciudadana se encuentran operando en las carreteras en las salidas a San Fernando y Monterrey para brindar la atención diariamente.

Ante situaciones de riesgo, se pide avisar a las autoridades, para que se pueda actuar de forma más rápida.

HAY MULTAS

"No tenemos alto índice de siniestralidad, no es el problema los hechos de tránsito, no hay delito que sea alto en los tramos carreteros, estamos todos coordinados para atender las situaciones que se llegaran a presentar", dijo Alberto Castillo Castillo, titular de la Estación Reynosa de la Policía Federal.

Asimismo, las autoridades recomendaron a los automovilistas respetar los señalamientos de tránsito, o evitar el exceso de velocidad, uno de los factores más frecuentes que son la causa de accidentes.

"Las más comunes son el exceso de velocidad y el cinturón de seguridad, varían las multas pero 15 a 20 días de salario mínimo", recalcó.

El programa Viaja Con Tu Policía no llega a Monterrey, pero si automovilistas lo solicitan, se puede analizar el tema.

El 088 es la línea para atención y denuncia, además del 911 para cualquier accidente o incidente que se presente.