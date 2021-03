EL MAÑANA constató ayer que los migrantes se bañan aprovechando el agua de riego de los jardines, usando una cubeta, aunque debido a la gran cantidad de niñas, niños y adolescentes el agua se prioriza para ellos. "No hay albergue a donde podamos ir, no tenemos un lugar para bañarnos ni para hacer nuestras necesidades, tenemos que pagar en los negocios cercanos y desgraciadamente dinero no hay, ojalá nos puedan apoyar porque traemos niños", explicaron.

Noticia Relacionada ...Y piden acceso a servicios

La mayoría de estos migrantes llegó a Reynosa deportado de Estados Unidos, pero también están los que buscan ingresar por primera vez a través de una solicitud de asilo.

Estas personas huyen de sus países natales al ser víctimas de amenazas, inseguridad, violencia, entre otros diversos delitos que les impiden regresar, por eso, insisten en lo importante que las autoridades locales definan un espacio en donde puedan esperar una respuesta a su trámite. "Tenemos la necesidad de estar aquí, dormimos en el piso, no tenemos un techo, tampoco dinero, no podemos trabajar porque no tenemos permiso, pedimos el apoyo, somos seres humanos que no elegimos esta vida, las circunstancias nos tienen aquí", insistieron.

Ante la falta de un baño y lugar para asearse, los migrantes lo hacen en los jardines de la plaza de "La República".