Y un operativo le pega a comerciantes

Con bajas ventas y a la incertidumbre están los comerciantes de las calles Morelos y Matamoros, en la zona centro de Reynosa, al cumplirse dos semanas de cierres viales por un operativo militar.

"Ha afectado bastante, están bajando muchos las ventas, la gente que solía venir de negocios donde está el cierre ya no viene porque tienen miedo, es todo un caos yo te podría decir que en más del 50 por ciento me ha afectado, prácticamente no estoy vendiendo nada", expresó una trabajadora de un puesto de comida corrida cercano a la zona, quien pidió el anonimato.

Otro comerciante explicó que se trata de la peor época de sus ventas en los 10 años que tiene establecido "Desde hace como seis meses las ventas comenzaron a bajar, pero ahora desde que paso esto, que por cierto no nos han dicho porqué, no viene casi nadie, el negocio se mueve muy despacio, necesitamos que vengan a comprarnos", dijo el hombre quien también pidió la reserva de su nombre.

Alrededor de la zona donde se mantiene vigilancia las 24 horas, existe por lo menos una decena de comercios afectados, algunos incluso optan por no abrir todos los días para evitar que las pérdidas sean mayores.

La vialidad sin tránsito desde el pasado 17 de Mayo también perjudica al transporte público que tiene que desvía su ruta sin previo aviso a pasajeros "Esta ruta que viene de San Valentín siempre la uso por lo regular y yo no sabía que se desviaba, voy a tener que caminar un par de cuadras más para llegar a donde iba, a mi me sorprendió verla así, pensé que estaban construyendo algo".

Los conductores particulares se ven obligados a dar vuelta en una calle que se usa como estacionamiento en los dos carriles, dejando apenas unos centímetros antes de un accidente.

El dispositivo de autoridades federales cierra una calle en pleno Centro.