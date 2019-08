¡...Y nos lleva el tren! Cruceros ferroviarios, un suplicio

El Mañana / Staff.- Los cruceros de las vías del ferrocarril en la zona urbana de la ciudad de Reynosa se han convertido en una pesadilla constante para los conductores en el pleno corazón de la zona centro y requieren con urgencia de mantenimiento.

La gran cantidad de piedras, pedazos de ramas, basura y huecos generados por la falta de grava para amortiguar el paso generan daños a los vehículos que de forma obligada transitan por ahí, pues resulta imposible esquivar estos obstáculos que no han sido atendidos por negligencia de la empresa ferroviaria Kansas City de México responsable de brindar mantenimiento a los diversos cruces.

Detrás de las oficinas de Caminos y Puentes Federales (Capufe) el descuido se hace más evidente, el Bulevar Ferrocarril y la calle 20 de noviembre por momentos es invadida por hasta 10 automovilistas esperando cruzar.

"Tenemos que darle despacio aquí porque si no lastimamos la suspensión del vehículo o ponchamos llantas, es difícil traemos prisa, carros vienen pitando, pero no hay de otra, tenemos que hacer lo posible para que el carro no se dañe", mencionó Andrés Gallardo, conductor.

ZONA DE ABANDONO

A la lentitud del cruce de vehículos se añade el riesgo del paso del convoy ferroviario que eventualmente podría colisionar con los autos varados al intentar cruzar.

Lo mismo ocurre en el cruce del Libramiento Luis Echeverria, donde si bien los daños no son tan graves como en el anterior, también se debe transitar con cuidado, pues los pedazos de madera sobresalen del cemento, dejando grietas peligrosas.

La falta de rutas alternas para quienes van o salen del centro de la ciudad y la colonia Aquiles Serdán, complica todo, tanto en el transporte de carga, el particular y el público.

La opción para que los automovilistas eviten daños se encuentra a kilómetro y medio, en el crucero del Bulevar del Ferrocarril con la calle San Luis, ya que debido a una obra de mantenimiento urbano que realizó el ayuntamiento se reparó.

PESADILLA. Vehículos obstruyen el tránsito y debido a la lentitud para cruzar se forman filas.

OLVIDO. La basura se acumula agudizando la falta de mantenimiento en los cruceros ferroviarios.