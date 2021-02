...Y no olviden la influenza

El 24 del mes de enero fue el último día para vacunar a los adultos mayores contra la influenza, posterior se empezó con la población en general que es derechohabiente del IMSS.

Si acuden en el auto, el horario es de 9:00 de la mañana a las 13:00 horas, y si es adentro, es en el horario de atención con su médico familiar.

La influenza estacional es una infección viral grave y la mejor manera de protegerse contra la influenza estacional es acudir a la Unidad Médica Familiar (UMF) y pedir la vacuna, con lo que se reducen las posibilidades en desarrollar neumonía, y por tanto de hospitalizarte.

Los que acudan por la vacuna deben llevar su cartilla de vacunación, a fin de llevar el control adecuado.

Las autoridades del IMSS Reynosa, hacen llamado a las familias para que acudan a vacunarse, ya que se incrementan las enfermedades respiratorias en la temporada invernal, además de que es mayor prevención sobre todo por la pandemia del Covid-19.

Para el servicio en auto, conforme van llegando se van vacunando, sin espera de mucho tiempo, es conforme van llegando.

CÁNCER DE MAMA

El estado de Tamaulipas está en el octavo lugar en estadísticas de casos avanzados de cáncer de mama y en Mexico cada día mueren 15 mujeres por esta enfermedad

En el mundo cada minuto muere una mujer, por lo que es importante la prevención para detectar a tiempo.

Odeth Ortiz Melhem, presidente de Educáncer comentó que el cáncer es el la primer causa de muerte en la mujer mexicana.

En Reynosa no se tienen datos exactos, pero a mitad del año pasado, había 78 casos de fallecimientos.

"No solamente se nos están muriendo por Covid-19, también hay casos de este problema, no hay una cura, no hay una vacuna y es una enfermedad de un diagnóstico devastador ", dijo.

Ayer jueves fue el Día Mundial contra el Cáncer, por lo que se busca hacer conciencia y generar prevención, para que las mujeres acudan a tiempo.

"Sabemos que están los indicen altos en la zona norte, zona fronteriza y somos uno de los municipios junto con Río Bravo, Matamoros y Nuevo Laredo, con los indices más altos"

El cáncer sigue afectando a las mujeres en Reynosa.

Hay servicio al automóvil para que los menores no se bajen.