...Y fija el Covid bajo la mira a los jóvenes

Honda preocupación genera el hecho de que ya se estén presentando en Reynosa fallecimientos de jovencitos por complicaciones del Covid-19.

"El más reciente se acaba de reportar el pasado sábado en hospital particular y la víctima de la enfermedad fue un muchacho de apenas 25 años y eso es algo que nos sorprende y que debe ser motivo de alerta para quienes nacieron hace poco más de dos décadas o tres y algunos de los cuales piensan que no les va a perjudicar el Coronavirus y hasta se dan el lujo de no atender el protocolo de Salud", dijo José María Almaguer Ponce, jefe del departamento de Panteones en el ayuntamiento local.