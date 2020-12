¿Y el edificio para protección animal?

Pese a que ya se había asignado presupuesto para la instalación del departamento de protección animal en Reynosa, el edificio todavía no se ha instalado, por lo que todos los trabajos en torno al rescate deben llevarse desde la dirección de Medio Ambiente, así como en la comisión ante el Cabildo.

El responsable de esta última área, Eduardo Flores indicó que esto ocurre debido a que el gobierno estatal no ha autorizado los permisos correspondientes. "No hay avances todavía, nosotros quisiéramos que ya se diera de alta este departamento pero no hemos tenido ninguna respuesta, ojalá que las autoridades estatales agilicen su decisión, que nos volteen a ver, porque hay muchas necesidades, todos los días recibimos quejas".

El nuevo departamento para la protección de animales fue planeado desde el 2018, y la idea se desarrolló un año después. Luego, en este 2020 se asignó un presupuesto e incluso se habló de contratar al menos a 6 especialistas para estar a cargo, incluyendo médicos veterinarios.

Pero al no tener una fecha clara para la instalación, todo se ha trasladado al departamento de Medio Ambiente.

Recientemente, la alcaldesa Maki Esther Ortiz Domínguez informó que se han contabilizado al menos 15 mil perros y gatos en la calle en Reynosa, por lo que dentro de los objetivos del nuevo inmueble se buscan hacer labores de rescate, esterilización, cuidado, además de campañas y de hacer valer la Ley de Protección Animal. "Aquí en Tamaulipas existe una ley de protección animal que prohibe el maltrato, que lo castiga, y si tuviéramos este edificio sería más fácil hacer las denuncias, ya no se necesitaría llevarlo a ninguna otra área, la queja sería más directa, por eso seguimos al pendiente", insistió el regidor.

Esta administración es la primera en poner en marcha una comisión de protección animal.

Entre los pendientes, Flores destacó la creación de un nuevo albergue para mascotas, que sea dirigido por el ayuntamiento y con la participación de asociaciones civiles.