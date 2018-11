Y el campeón en la lona

Monterrey, N.L.

Una obra de arte hecha gol, un gol que despertó a un estadio, un estadio que parecía muerto por el reinante campeón, un campeón que ahora está en la lona. Golazo de Rogelio Funes Mori con el cual Monterrey se va en ventaja en el primer duelo por los cuartos de final ante Santos.

La juagada vale retratarla: El tamaulipeco Rodolfo Pizarro se pone afuera del área de Santos, busca a quien filtrar y ve a Dorlan Pabón muy junto a él; el servicio parece muy simple, pero la finta de Pabón lo hace grande. La pelota le llega al novato Carlos Rodríguez, quien con una finta deja en el césped a Jesús Angulo. Viene el centro, a segundo poste donde aparece Funes Mori, quien provocó que el tiempo se pausara, con el pecho se acomodó el esférico lo suficientemente arriba para intentar y lograr el sueño de todo delantero, un gol de chilena. Gol que valió el boleto.

Hasta ese momento, minuto 60, todo era en contra de los Rayados que si bien estaban jugando por nota, simplemente no podían con un viejo conocido. Las llegadas de Monterrey por todos lados y a todas algo se interponía Jonathan Orozco. No es la primera vez que el portero ataja a su ex equipo. El campeón no desmereció al encuentro.

Jugó con las circunstancias del partido y con el conocimiento que el sábado están en casa.