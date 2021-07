...Y amagan plagas del dengue y zika

A raíz de las recientes precipitaciones pluviales que azotaron a Reynosa, quedó almacenada agua en tinas, botellas y neumáticos usados que ya no les sirvan y ese líquido servirá para dar vida a nuevas plagas de zancudos, dijo Gloria Leticia Doria Cobos, jefa interina en la Jurisdicción Sanitaria IV.

Las autoridades de Salud emitieron un llamado a la población en general a realizar labores de descacharrización en los patios de sus casas para evitar que algunos recipientes que ya no ocupen, se conviertan en criaderos de moscos transmisores de dengue, zika y chikungunya.

Deben todos los ciudadanos apegarse al programa denominado “Patio limpio”, pues las indicaciones que en él se establecen, van encaminadas a proteger la salud de las propias familias.

Entre menos cacharros tengan en sus patios, menor será el riesgo de que se generen enfermedades como las señaladas, indicó.

LAS MEDIDAS

No hay que olvidar que las medidas fundamentales para prevenir el dengue son: lavar con jabón y cepillo cubetas, tinacos, cisternas, piletas, bebederos de animales, floreros, etc. así como voltear tambos, cubiertas, macetas o cualquier otro objeto que pueda acumular agua y no se esté usando.

De igual manera tapar todos los recipientes donde se almacene agua y tirar llantas, latas, botellas o trastes que no se utilicen y puedan convertirse en criaderos del mosquito.