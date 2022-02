Ximena Sariñana arma velada romántica y baile en el Metropólitan

El concierto dio inicio pocos minutos después de las 20:00 horas y ante un foro abarrotado, la cantante dio gracias a los presentes por estar ahí, sobre todo en época de pandemia, lo cual le recordó haber estado fuera de los escenarios por más de dos años.

Con todos los protocolos de sanidad, el show comenzó con el tema "Nostalgia", canción que la intérprete estrenó hace un año, justo en una de las épocas más complicadas de pandemia.

El concierto fue una mezcla de colores y sonidos, pasando del pop al rock y hasta la cumbia en una velada que celebró al amor y que también contó con invitadas especiales, la primera de ellas, Paty Cantú, con quien interpretó "El aquí y el ahora".

La siguiente invitada de la noche fue Bratty con "Una vez más", seguida de Ruzzi, con el tema que da nombre a su nuevo álbum; y la gran sorpresa de la noche fue la cantautora y productora, Ely Guerra, quien en medio de una lluvia de burbujas y con un público totalmente entregado cantó "Diva".

Tras el paso de sus invitadas, Sariñana dio un giro al show con un set más nostálgico que incluyó canciones como "Qué tiene", "La vida no es fácil", "A no llorar", "En clave", "TBT" y "Todavía me recuerdas".

Más tarde sería el turno de melodías como "No vuelvo más", "Sin ti no se puede estar mal" y "Lo bailado".

La velada incluso sirvió para que uno de los bailarines de Ximena hiciera una propuesta de matrimonio a su pareja en medio del escenario y la cantante emocionada reveló que la respuesta fue "si".

Hacia la recta final del show, hizo que el público se levantara de sus asientos a ritmo de cumbia y con canciones como "Cariñito", "Sentimientos" y "Vidas paralelas".

Antes de decir adiós, interpretó los temas "Te extraño, Te olvido, Te amo" y "El amor más grande", en una velada marcada por el amor.