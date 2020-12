Xiaomi también dejará de incluir el cargador en sus celulares

Una de las sorpresas que llegó con el iPhone 12 fue la decisión de Apple de dejar de incluir el cargador para el smartphone argumentando que con ello lograría ahorros y beneficios para el medio ambiente. Los consumidores y diversas marcas de la industria criticaron la medida pero, al parecer, es una tendencia que otros seguirán o, al menos así lo hará Xiaomi.

La compañía china ha anunciado que su próximo modelo, el Mi 11, no incluirá un cargador y sus razones responden, según explicó, a que muchas personas ya tienen un cargador viejo que pueden utilizar. Además de, por supuesto, ser una política más ecológica que conlleva un menor desperdicio y empaques más pequeños.

A pesar de que la marca dijo ser consciente de que muchos consumidores no entenderán la estrategia, Lei Jun, director ejecutivo de Xiaomi, explicó, en la red social china Weibo , que las personas tienen muchos cargadores, lo que crea una carga ambiental y, por lo tanto, están respondiendo a esas preocupaciones ecológicas.

Como era de esperarse los consumidores no están reaccionando de manera positiva al anuncio, no solo por el hecho de que la marca no incluya el accesorio sino porque Xiaomi fue una de las marcas que se burlaron de Apple hace unos meses por no incluir cargadores con el iPhone 12.

Hay que recordar que poco después del lanzamiento del iPhone, Xiaomi tuiteó que "no dejó nada fuera de la caja" para su Mi 10T Pro, agregando un video corto que muestra un empaque de su teléfono inteligente con un cargador adentro.

Puede que la decisión de Xiaomi no afecte mucho a la marca en países de América en donde su cuota de mercado todavía está en desarrollo. Sin embargo, los especialistas consideran que sí podría afectar su presencia en China.

Y no solo eso, este anuncio puede ser solo el inicio de otros más. Se dice que Samsung tampoco incluirá el cargador en su próximo modelo, el Galaxy S21. A pesar de que la surcoreana también criticó a Apple hace unos meses.

Todo parece indicar que el próximo año, si quieres un smartphone de gama alta, tendrás que hacerte a la idea de reciclar el adaptador que ya tienes o invertir más dinero para comprar uno nuevo.

¿Medio ambiente o ahorro de costos?

La medida de no incluir un cargador, que inició con Apple y el iPhone 12 ha sido muy criticada por especialistas pues si bien sí hay un argumento ambiental para enviar menos cargadores, esto también ayuda a las empresas a ahorrar dinero e, incluso, ganar más.

Al no incluir el accesorio las empresas pueden mantener o aumentar sus márgenes de ganancias pues, al final, lo más probable es que los clientes terminen comprando un cargador oficial ya que, de otra manera realmente no podrán aprovechar la carga rápida a menos que tenga un adaptador compatible.

Sin embargo, hay que decir que en algunos mercados la estrategia no podrá ser implementada. En países como Brasil los reguladores obligarán a Apple a incluir el cargador en defensa de los derechos de los consumidores.

En Brasil, por ejemplo, La Fundación de Procon-SP argumentó que el cargador es indispensable para poder usar el teléfono inteligente y que Apple no ha demostrado que los cargadores antiguos cumplan con la misma experiencia de carga que la que ofrecería uno nuevo ni que la utilización de cargadores de terceros no se use como una manera de evadir la garantía por parte de la empresa.

Es así que todavía habrá que ver si la estrategia "ecológica" de las marcas no se ve frenada por los reguladores.