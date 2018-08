Xiaomi presenta Pocophone F1

Xiaomi presentó hoy en Europa POCO, la segunda marca del fabricante chino –aunque ellos prefieren llamarle "submarca"- con la que quieren competir en la gama media de precios, aunque aspiran incluso a arañar ventas a los iPhone y los Galaxy de Samsung. La filosofía de los Pocophone es que encuentres en el todo lo que puedes encontrar en un smartphone de 1.000 euros pero que realmente se utiliza, sin añadidos caros e inservibles "ni funciones superfluas".

El estreno de la nueva enseña de Xiaomi en Europa, tras su anuncio en India la pasada semana, se llama Pocophone F1, un móvil que se vende como Premium aunque cueste 329 euros (su versión de 6GB y 64GB) y es capaz de competir en prestaciones, según el fabricante chino, con el iPhone X, el Samsung Galaxy S9 o el One plus 6, como no se cansaron de repetir en al presentación del móvil en París.

El Pocophone F1 cuenta con una cámara dual muy similar a la del Mi 8, una batería de larga duración 4.000 mAh, un procesador Qualcomm Snapdragon 845; un sistema de refrigeración líquida (LiquidCool Technology) para evitar el calentamiento del teléfono y hasta 6GB de RAM y 128GB de almacenamiento interno.

Cámara dual

El principal arma del Pocophone F1 es su cámara trasera dual Sony de 12 megapixeles y de Samsung de 5 megapixeles, y una cámara frontal para selfies de 20 megapixeles. Las cámaras tienen funciones de inteligencia artificial que reconocen escenas como modelo retrato, modo belleza o paisajes. Todo muy parecido al Mi 8 pero sin estabilizador óptico.

Por fuera, el primer smartphone de POCO apuesta por el plástico en lugar de por el cristal, aunque se deja seducir por la pestaña ("notch") pero no por la moda infame de eliminar el jack para los auriculares.

Por dentro, el procesador Snapdragon 845 garantiza potencia para procesar varia aplicaciones a la vez a pleno rendimiento, mientras que el sistema de refrigeración líquida disipa un 300% más de calor que los sistemas convencionales.

El sistema operativo es Android 8.1 Oreo con personalización MIUI para POCO, y está previsto que reciba la actualización a Android P próximamente.

El smartphone estará disponible en España a partir del 30 de agosto en dos colores (negro grafito y gris azulado) a un precio de 329 euros para la versión de 6GB+64GB, y de 399 euros la versión de 128GB, en AliExpress, Mi.com y Mi Stores autorizadas, Amazon, Carrefour, El Corte Inglés, MediaMarkt, PcComponentes.com, The Phone House y Worten.