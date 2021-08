Xavier Báez, listo para encarar otra temporada

"Empiezo mi tercer año aquí, estoy muy contento de seguir jugando que es lo que más me apasiona, en estos dos años he aprendido bastantes cosas, estamos desde el día uno en este proyecto y seguimos avanzando para que este club siga creciendo, ansiosos de que se llegue el 15 de mayo para comenzar", expresó el mediocampista número 8.

El ex jugador de Chivas , Toluca y Cruz Azul, es ahora un referente para sus compañeros y eso lo motiva como si fuera su primera temporada en el fútbol profesional.

"Me gustan los retos y me siento con mejor preparación para tomar ese rol de cargar la responsabilidad, obviamente es trabajo de todo el equipo pero con el paso de los años uno acepta la responsabilidad, estoy contento de aportar mi experiencia, si estás bien físicamente, mentalmente y espiritualmente puedes competir de la menor manera y aportar tus mejores herramientas para el equipo", agregó.

A sus 33 años de edad "Xavi" siente que cuenta con el nivel necesario para jugar en la MLS pero por el momento su mente está completamente en Austin.

"Considero que estoy en buena edad para jugar varios años más si Dios me lo permite y uno siempre busca estar arriba pero eso no me impacienta, lo veo como una posibilidad pero si hago bien las cosas la oportunidad puede venir, estoy enfocado en el Bold y estoy feliz en este proyecto", finalizó.

El Austin Bold comenzará su temporada visitando al New Mexico United el sábado 15 de mayo. Su primer partido en casa será hasta el 30 de mayo ante el Tacoma Defiance.