Xalapa, en crisis por la basura

Xalapa, Ver.

Todos los espacios para depositar las casi 400 toneladas diarias de basura que generan los habitantes fueron cerrados y las calles y avenidas se encuentran destrozadas, lo que ha generado un severo malestar social.

El municipio de Xalapa, gobernado por Hipólito Rodríguez, de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), amaneció con cientos de toneladas de basura en todas sus colonias debido a que las autoridades y habitantes de Veracruz, Emiliano Zapata y Coatepec se han negado a recibir sus desechos.

A la crisis por la basura ocasionada porque el alcalde canceló el contrato de una empresa privada al considerarlo ineficaz y caro, pero no buscó alternativas, se sumó al malestar social por el pésimo estado de las calles que ha originado que en redes sociales haya concursos para conocer el hoyo más grande de la ciudad.

"Me duele mucho, me lastima lo que está pasando en nuestra querida ciudad de Xalapa. Nuestra gente no lo merece, acuso recibo de todos los reclamos con respecto a la administración pública municipal que me han hecho llegar en estos días", expresó el senador de Morena y ex alcalde de la ciudad, Ricardo Ahued Bardahuil.

La ciudad es gobernada desde hace un año por el académico Hipólito Rodríguez, quien ganó las elecciones, pero desde entonces ha recibido severas críticas por su desempeño.

"Asumo con plena responsabilidad los reclamos airados en mi contra por ser parte del mismo proyecto", agregó Ahued, uno de los empresarios más votados para la alcaldía, diputación local, federal y senaduría de Veracruz.

Una de las más recientes críticas contra el alcalde fue por haber culpado a la empresa gubernamental Petróleos Mexicanos (Pemex) por el deterioro de las calles en Xalapa, pues aseguró que no había entregado la donación de material para bachear la ciudad.

Además, los ciudadanos lanzaron fuertes críticas en su contra por haber declarado que "las calles no eran suyas", haciendo referencia a que la calidad de las obras ejecutadas antes de su administración no era la adecuada.

En redes sociales, los ciudadanos han llamado a la campaña "adopta un bache" y en los grupos de WhatsApp circulan imágenes de bajes adornados como macetas o corazones, haciendo escarnio del mal trabajo municipal.