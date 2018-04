Xabi Alonso: "Cristiano es una máquina perfectamente diseñada"

"Cristiano es una máquina competitiva perfectamente diseñada. Hoy en día la capacidad que tiene de ser decisivo todavía acrecienta un poco más su leyenda y siempre va a aparecer, siempre que está por ahí Cristiano hay una gran amenaza", dijo a Bein LaLiga.

Alonso destacó el crecimiento que está protagonizando esta temporada el Real Madrid y su mejoría, que le convierte de nuevo en firme candidato a conquistar el título por tercer año consecutivo.



"El Madrid se está sintiendo tan cómodo en estos partidos que está cogiendo la velocidad de crucero que cogió el año pasado. Está en una dinámica tan ganadora y positiva que se encuentran muy cómodos. Lo tienen muy interiorizado, tienen mucha pinta de que pueden ganar otra Champions", opinó.



Respecto a otro de sus equipos, el Liverpool, Xabi confesó que le sorprendió su abultado triunfo ante el Manchester City de Pep Guardiola en el partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones.



"Un poco sí me sorprendió, esperaba un grandísimo partido que tenía muchísimas ganas de ver, porque sabía cómo iba a estar Anfield en una eliminatoria apasionante. Las cosas se le pusieron muy de cara al Liverpool con el primer gol de Salah, consiguió que todo el factor emocional del estadio le empujara y es un papel muy importante", manifestó.



En la eliminatoria que enfrenta al Sevilla contra el Bayern Múnich, Alonso ve muy pocas opciones para el conjunto español tras el 1-2 de la ida.



"Si hubiese llegado con el 1-0 el partido habría sido diferente, pero el 1-1 les hizo mucho daño, tuvo ahí suerte el Bayern al que vi más cómodo en la segunda parte y pudo meter más goles. Ir al Allianz con este resultado es complicado, el Sevilla lo hizo en Old Trafford pero el Allianz aprieta mucho, el Bayern juega con mucha verticalidad y que no te marquen lo veo complicado".