WTA Finals, en Zapopan

La elite del tenis femenil estará en Jalisco para disputar el último título del año.

El Complejo Panamericano de Tenis de Zapopan se vestirá de gala para recibir, a partir del 8 de noviembre, a las 8 mejores tenistas del planeta, que se medirán en el WTA Finals.

El torneo también presenta a las 8 duplas más destacadas del orbe, según el ranking del organismo.

Al día de hoy, Zapopan se engalanaría con la visita de la australiana Ashleigh Barty, número uno del listado con 6 mil 411 puntos, además de ser la campeona de Wimbledon este año y de Roland Garros en 2019.

Sin embargo, el entrenador de Barty, Craig Tyzzer, dejó en duda la participación de su dirigida.

"El torneo se llevará a cabo a mil 500 metros sobre el nivel mar y utilizan pelotas sin presión, es decir, vuelan y que si se utilizan en condiciones normales no botan. No es la mejor noticia para que las mejores jugadoras del mundo jueguen en condiciones que nunca antes habían experimentado. Condiciones desconocidas, un país donde nunca han jugado, creo que es ridículo. Como espectáculo da miedo", comentó Tyzzer.

La checa Barbora Krejcikova, campeona este año del Roland Garros, también disputaría el torneo.

Las primeras 8 sembradas, hasta el 13 de septiembre en el Porsche Race Singles, son Barty, la bielorrusa Aryna Sabalenka, Krejcikova, la checa Karolina Pliskova, la polaca Iga Swiatek, la griega Maria Sakkari, la japonesa Naomi Osaka y la española Garbiñe Muguruza. Complementan el Top 10 la tunecina Ons Jabeur y la rusa Anastasia Pavlyuchenkova.

Aún están por jugarse torneos 250 y 500, así como el Indian Wells, por lo que el ranking podría cambiar.

La participación de Osaka, campeona del Australian Open en dos ocasiones (2021 y 2019), así como el US Open (2018 y 2020), está en duda, ya que luego de quedar eliminada del Abierto de EU de este año, se tomará un descanso por cansancio físico y mental.

Otra tenista que sabe lo que es conquistar un Grand Slam es la española Garbiñe Muguruza, campeona en Roland Garros en 2016 y en Wimbledon en 2017. Además, la polaca Swiatek alzó el título en Roland Garros en 2020.

Las Finales de la WTA tienen contrato para realizarse en 2030 en Shenzhen, China, sin embargo, la gira en ese país se suspendió por el Covid-19.

Lorena Ochoa y Carlos Ortiz compartirán green en el Charity Classic en el Guadalajara Country Club.

Es un deporte canijo: Lorena Ochoa

Lorena Ochoa se emociona con la mejor generación del golf mexicano en la historia.

La ex número uno del mundo de la LPGA, miembro del Salón de la Fama y ganadora de dos ´Majors´ destaca los éxitos de la camada de Gaby López, Carlos Ortiz, Abraham Ancer, María Fassi, y Regina Plascencia, entre otros, quienes crecieron viendo sus triunfos en el green.

"Vivimos el mejor momento del golf mexicano en todos los tiempos. Es difícil hablar de uno en particular. Lo principal es que sientan el cariño cuando los vemos, la emoción. Han pasado triunfos bonitos, y hay que disfrutarlo por un lado y asegurarnos de no presionarlos mucho.

"Es un deporte canijo con altibajos, es imposible ganar todas las semanas y estar arriba. Están todos arrancando y son años que debemos aprender mucho y ver qué te funciona, sentirte más cómodo para tener más posibilidades. Estoy orgullosa de ellos, sé del trabajo dedicado, es difícil vivir en una maleta", dijo Ochoa, en la presentación del torneo Charity Classic que se llevará a cabo en el Guadalajara Country Club el 26 y 27 de noviembre.

Gaby López, quien fue la abanderada de México en Tokio 2020, presume dos triunfos en la LPGA (2018 en Blue Bay y 2020 en el Diamond Resorts Tournament of Champions), Carlos Ortiz ganó el Houston Open en 2018 en la PGA, mientras Abraham Ancer consiguió el pasado 8 de agosto el título del World Golf Championship de St. Jude.

Lorena pide no presionar ni a los golfistas ni a los atletas, quienes ya cargan con la presión que ha hecho mella en ellos.

"Se trata de escuchar a tu cuerpo, se vale sentirte mal, pasar por una mala racha, y es más fácil hablarlo, Michael Phelps lo ha hecho, es un gran ejemplo para todos, es también una llamada de atención. Es preguntarse qué necesito, y saber cuándo descansar, el cansancio físico es muy diferente al emocional, entonces es tener un equilibrio, el descansar unas dos semanas, después estar con tus amigos, después ponerte en forma, y ser muy consciente para no llegar a eso.

"En lo personal la salud mental se me hace algo muy frágil e importante, para quienes pasen por esos baches que sepan que la mala racha no dura para siempre, crees que sí cuando estás ahí porque sientes que el mundo se acaba, pero lo vas a resolver; y las buenas rachas tampoco duran para siempre, cuando estás ahí te sientes invencible, pero no es así, por lo que hay que ver la vida más ligera y disfrutar del camino", comentó la jalisciense.

En el Guadalajara Country Club participarán la propia Lorena, además de López, María Fassi, Regina Plascencia e Ingrid Gutiérrez, mientras en los varones estarán Ortiz, Ancer, Bobby Díaz, José de Jesús Ramírez, y Álvaro Ortiz.

El torneo será abierto al público en general, pero todavía no se ha definido la plataforma para vender las entradas.

EXTRAÑA LOS TRIUNFOS

Lorena Ochoa alcanzó la cumbre en el principio del siglo 20.

Durante un lustro (2004-2009) dominó la escena del golf mundial al conseguir 27 victorias en el LPGA Tour, el máximo circuito del golf femenino profesional.

Sin embargo, aquella época gloriosa ha quedado atrás, y sólo siente nostalgia por la victoria, no por el entorno.

"Extraño ganar un torneo el domingo, todo lo demás no. Es que es el paquete completo, yo siempre decía: ´qué bonito sería llegar al domingo y jugar golf´, pero todo lo que tienes que hacer es llegar, calentar, asegurar de hacer bien tu rutina, practicar, dar ruedas de prensa, atender a tus patrocinadores, ir a cenar, ponerte guapa porque tienes que ir a una cena formal, y es muy desgastante porque es un paquete completo", manifestó Ochoa.

Por su parte, Carlos Ortiz señaló que su ejemplo de superación siempre fue Lorena Ochoa.

"La verdad bien, ha sido mucho aprendizaje. Viviendo experiencias que me hacen mejor golfista. Nunca dejas de aprender y cuando crees que ya sabes te recuerdan que no. Algo pasa cuando crees que ya tienes el swing o la solución, sale algo nuevo. Por otro lado, tener a Lorena de ejemplo fue clave. Nosotros nos estamos convirtiendo en ejemplo, y para mí fue Lorena. Demostró que una chava de Guadalajara puede ser uno del mundo y fue con sacrificio, eso me inspiró para saber que yo también podía, la veía entrenar y al verla decía: ´yo también puedo´", manifestó el tapatío que en noviembre de 2020 ganó el Vivint Houston Open del PGA Tour.