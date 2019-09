WSJ: Depende T-MEC del sector laboral

Nueva York, Estados Unidos.

El apoyo de los grupos laborales será un factor decisivo para determinar si el acuerdo comercial renegociado por la administración Trump con México y Canadá es sometido a votación en la Cámara de Representantes, mientras los demócratas debaten si aceptar el pacto, destacó The Wall Street Journal.



La publicación indicó que el acuerdo, conocido como el Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá, (T-MEC), podría ser uno de los pocos logros legislativos de este Congreso, y muchos demócratas dicen que quieren poder apoyarlo. Para obtener suficientes votos para aprobarlo, se requerirá el respaldo de los grupos laborales, que desean ver el acuerdo cambiado para que sus estándares sean más exigibles.

El líder de la mayoría de la Cámara de Representantes, Steny Hoyer (D., Maryland), dijo el viernes que no puede verlo llevarlo a votación sin el apoyo de los trabajadores.



"Probablemente sería dudoso que podamos llegar allí si no llegamos a un acuerdo con los trabajadores de Estados Unidos que sienten que el TLCAN los ha lastimado gravemente", indicó en una entrevista.



El diario destacó que ningún sindicato importante ha respaldado el acuerdo. La mayoría dice que quiere ver qué cambios pueden aceptar los demócratas y el representante comercial de Estados Unidos, Robert Lighthizer.



El T-MEC eleva los estándares laborales en un esfuerzo por mejorar las condiciones de trabajo en México y endurece las reglas para el comercio de la industria automotriz en un esfuerzo por aumentar los salarios. Si bien grupos laborales, incluida la Hermandad Internacional de Teamsters, señalaron que es una mejora del TLCAN, el nuevo acuerdo ha sido ampliamente criticado por no tener disposiciones de aplicación más estrictas para evitar que las empresas estadounidenses crucen la frontera para reducir costos.



"Es como tratar de vender un automóvil sin motor o ruedas", dijo Richard Trumka, presidente de la AFL-CIO, la organización laboral más grande de Estados Unidos. Recientemente regresó de una visita a México donde se reunió con el Presidente Andrés Manuel López Obrador para expresar sus preocupaciones.



En una reunión a puerta cerrada con los demócratas de la Cámara el martes pasado, la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi (D., California), dijo que los demócratas estaban "en el camino hacia el sí" en el acuerdo y citó a Trumka.



"Cada vez que hablo con Richard Trumka, él elogia cómo hemos mantenido nuestros valores, nuestras prioridades intactas a medida que avanzamos", dijo, según un asistente demócrata, y le indicó al comité que tendría una actualización sobre el acuerdo. "Ciertamente para la próxima semana".



"No vamos a ir contra el trabajo", dijo el representante Jan Schakowsky, demócrata por Illinois.



Muchos legisladores ven que la ventana de aprobación del acuerdo en el Congreso se está reduciendo, dado que la carrera presidencial del próximo año probablemente disminuirá las posibilidades de compromiso.



Es menos probable que los demócratas se opongan al nominado de su partido, y aunque eso aún no se ha decidido, los candidatos como la senadora Elizabeth Warren (D., Massachusetts) y el ex vicepresidente Joe Biden han pedido cambios al T-MEC, indicó la publicación.



Este año, México aprobó un proyecto de ley destinado a poner fin a la práctica de los "sindicatos de protección", en el que los líderes laborales cercanos a la gerencia ratifican los contratos sin el consentimiento de los trabajadores. Esa fue una solicitud clave de los funcionarios estadounidenses.



Pero bajo el T-MEC cualquier parte puede bloquear un panel que se formó para resolver una disputa comercial. Trumka se opone a eso, mencionó el Journal.