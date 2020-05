Woody Allen habla sobre su feliz matrimonio con Soon-Yi

El 16 veces nominado a los premios Oscar, Woody Allen, habló como pocas veces de su matrimonio con Soon- Yi, su hija adoptiva con Mia Farrow, revelando lo feliz que se siente a su lado y lo afortunado que es de haber podido adoptar hijos con ella, pese a los escándalos que han rodeado su vida.



La vida del cineasta estadounidense, de 84 años, ha estado inmersa en una vorágine de controversias, comenzando por la denuncia de su hija Dylan, quien lo acusó de abusar sexualmente de ella cuando tenía siete años, y aunque lo negó categóricamente en varias ocasiones, le trajo como consecuencias ser blanco de escrutinio. Además de su polémico matrimonio con su hija adoptiva que lo puso en una situación comprometedora ante el público y algunos compañero de Hollywood.

Por ello, el guionista decidió abrirse para compartir los detalles sobre su vida con Soon-Yin y sus dos hijos adoptivos en común al diario británico "Mail on Sunday", confesando que en un principio nunca imaginó que ella sería el verdadero amor de su vida.

"Lo admito, cuando nuestra relación comenzó no tenía mucho sentido. En la superficie parecíamos una pareja irracional. Yo era mucho mayor y ella una niña adoptada. Para el mundo exterior era una situación explosiva, parecía que yo la explotaba como un macho depredador mucho mayor, y que ella me explotaba por yo qué sé qué. Pero nunca fue así. En el pasado salí con actrices, pero por alguna inexplicable razón, con Soon-Yi funcionó", dijo Allen al "Mail on Sunday".

Y explicó que para él haber encontrado a Soon-Yi fue una cuestión de suerte, pues ninguna de sus relaciones pasadas había funcionado, hasta que conoció a la hija de Mia Farrow, a quien le lleva 35 años de diferencia.

"Desde mi punto de vista la mayoría de las relaciones no funcionan, y por eso la gente tiene aventuras. Pero puedes casarte, divorciarte, casarte, divorciarte o salir con 56 personas y si tienes suerte encontrarás a la adecuada, como es mi caso. Me libré de muchas de mis neurosis, aunque siguen sin gustarme los túneles, los espacios cerrados o los ascensores", añadió.

Woody Allen también confesó lo feliz que es en su matrimonio y con sus dos hijos, Bechet, de 22 años, y Manzie, de 20. Finalmente el cineasta aseguró que no tiene tantos gustos en común con su esposa, pero siempre están de acuerdo en las cosas que son importantes.

"Soy feliz en mi matrimonio. Soy feliz con mi familia, pero nunca se puede ser feliz en este planeta. Hemos caído en una situación muy mala. La existencia humana es precaria, terrorífica y sin sentido. Me hace salir cuatro o cinco veces a la semana. Le gusta la vida social y yo lo disfruto. Me hace comer alcauciles. A ella no le gusta el jazz ni el deporte, y a mí no me gustan muchos de los programas que ve, pero estamos de acuerdo en lo principal: criar a los niños, dónde vivir, cómo comportarnos el uno con el otro", expresó.