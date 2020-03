"Wonder Woman 1984" retrasa su estreno por COVID-19

México.

La directora de cine estadounidense Patty Jenkings, anunció por medio de sus redes sociales que el estreno de la película Wonder Woman 1984, protagonizada por Gal Gadot, se pospone hasta el próximo 14 de agosto, debido al cierre de cines por pandemia del COVID-19.

"Hicimos Wonder Woman 1984 para la pantalla grande y yo creo en el poder del cine. En estos tiempos terribles, cuando los dueños de los cines están luchando como tantos otros, estamos emocionados de reprogramar la película al 14 de agosto en un cine cerca de ti, y orar por mejores tiempos para todos para ese entonces", expresó.

Recientemente, ejecutivos de Warner Bros negaron los rumores de que el filme sería lanzado únicamente por streaming, debido a que era de las únicas producciones que no había cambiado la fecha del estreno de la secuela, que originalmente estaba programada para el 5 de junio.

La actriz que da vida a la "Mujer Maravilla", Gal Gadot, también se expresó. "En estos tiempos oscuros y de miedo, yo estoy esperando un futuro más brillante en donde podamos compartir el poder del cine juntos de nuevo", escribió.

De esta forma, Wonder Woman 1984 se une a otras películas que retrasaron sus estrenos como Black Widow, Mulan, No Time to Die y A Quiet Place Part II. La productora también anunció que se pospone el lanzamiento del musical In the Heights, dirigido por Jon M. Chu, en el que participa la actriz mexicana Melissa Barrera.