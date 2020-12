Wolverhampton no piensa en su regreso sino en su salud

Nuno Espirito Santo expresó el cariño y aprecio que él, sus jugadores y toda la afición de los Wolves tiene por Raúl Jiménez, tras la noticia positiva de que el delantero ha dado sus primeros pasos hacia la recuperación.

Con Jiménez camino a la recuperación después de fracturarse el cráneo contra el Arsenal el pasado fin de semana, decenas de miles de libras han sido recaudadas por los seguidores de los Wolves para mostrar su gratitud por lo que el mexicano ha hecho por el club en los últimos dos años y medio.

El entrenador habló de cómo Jiménez estaba mejorando en el hospital, del apoyo abrumador que el delantero ha recibido de todo el mundo del futbol, y de la necesidad de dar a su número nueve el tiempo necesario para descansar y relajarse, mientras está rodeado de su familia y seres queridos.

Sobre el camino de Raúl hacia la recuperación, dijo: "Se está recuperando bien con su familia, pero sabemos que es una situación seria. Fue operado, ahora se está recuperando bien y sigue en observación, y pronto volverá a casa. No se nos permite visitarlo, pero en este momento, lo que Raúl necesita es el apoyo y el amor de su familia".

No piensa en su regreso a las canchas.

"Es demasiado pronto y ni siquiera es el momento de pensar en [su regreso]. Ahora es el momento de dejar las situaciones en manos de los médicos y de que se relaje, siga las instrucciones de los médicos y se enfrente a la situación con la comodidad de sus seres queridos.

Tenemos que dejarle estar y recuperarse bien, volver a su vida normal, y entonces tendremos tiempo para pasar juntos y hablar. Pero realmente lo extrañamos. Estábamos preocupados por la situación, pero ahora somos positivos."

Los aficionados de los Wolves se han manifestado de diversas maneras para apoyar a Jiménez y eso lo agradece el técnico. "El fijo de apoyo a Raúl es enorme, por todas las cosas que ha estado haciendo dentro del campo de futbol, pero también por lo que significa fuera del campo, como compañero de equipo, y por la ciudad. Él significa mucho y no me sorprende el apoyo abrumador que ha estado recibiendo, y es justo porque con todo lo que podemos decir de Raúl, no es suficiente. Es increíble, como jugador y como persona. Lo queremos y los fans lo quieren, con razón."

Bueno acepta que las primeras impresiones de la lesión, fueron alarmantes. "Todo pasa por tu mente porque ves a alguien a quien realmente quieres y aprecias en una situación difícil. Lo que sientes es que estás triste, estás preocupado, en primer lugar, porque amamos a Raúl.

Todos queremos a Raúl, él significa mucho para nosotros, y es como cuando un miembro de la familia se enferma. Era muy grave y todo el mundo tenía miedo de la situación, todo el mundo estaba preocupado, pero con el paso de los días, escuchando las noticias positivas, sabiendo que realmente se está cuidando de él, hemos podido volver a una situación normal y afrontarla como deberíamos. Ahora tenemos que permanecer juntos, prepararnos bien y competir, sabiendo que él va a estar ahí para nosotros. Pero nuestros pensamientos y oraciones van a Raúl y seguiremos dándole tiempo para volver a salvo al grupo de nuevo."

Sobre llenar el vacío dejado por Raúl en el ataque del equipo, mencionó: "Es una oportunidad para todo el equipo, sabiendo que no tenemos a alguien que sea realmente importante para nosotros, alguien que haya estado dentro del once inicial tantas veces. No recuerdo ningún partido en el que Raúl no estuviera en el equipo, así que es una oportunidad para todos nosotros de elevar nuestros estándares y crear soluciones para el equipo."