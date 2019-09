´¡Wingardium Leviosa!´

Ciudad de México

Siete libros épicos y ocho películas taquilleras siguieron las aventuras del mago Harry Potter por más de una década. Luego, la historia continuó en formato de obra de teatro con "Harry Potter y el Legado Maldito". Esta fue un rotundo éxito en Londres y por ello, es my posible que Warner Bros esté considerando realizar una adaptación para la pantalla grande. De ser así, Daniel Radcliffe, Emma Watson y Rupert Grint estarían de vuelta con las películas que los vieron crecer.

19 AÑOS DESPUÉS

De acuerdo a We got this Covered, la razón de Warner Bros. de haber tomado esta decisión podría deberse a "Los Crímenes de Grindelwald". Esta cinta no tuvo el éxito esperado e hizo que la empresa se cuestionara sobre la saga pensada para cinco películas. Debido a ello, es muy posible que Warner esté buscando nuevos horizontes para ampliar el universo del mago.

"El Legado Maldito" está ambientada 19 años después de la batalla de Hogwarts, cuando el hijo menor de Harry Potter, Albus Severus y el único hijo de Draco Malfoy, Scorpio, llegan por primera vez al Colegio de Magia y Hechicería.

NUEVA HISTORIA

La trama gira en torno a Albus, quien se convierte en el primer Potter en pertenecer a Slytherin. Esta historia trae de regreso a Amos Diggory, padre del difunto Cedric Diggory e incluye el último giratiempo que existe en el mundo mágico.

La noticia de la adaptación de esta historia para el cine ha causado gran revuelo entre los fanáticos de Harry Potter. Esto debido a que se trataría de una verdadera secuela y no simplemente de un spinoff, como en el caso de "Animales Fantásticos". Además, la producción de "El Legado Maldito" está dividida en dos partes, por lo que podrían haber dos películas acerca del tema.