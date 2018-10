Will Smith habla de su relación con Jada Pinkett

Will Smith y Jada Pinkett llevan casados más de dos décadas o lo que para Hollywood es toda una eternidad. Pero el actor, productor y cantante, de 50 años, no dudó en reconocer ante las cámaras lo que recuerda como "el peor" momento de su matrimonio. Lo hizo en el programa Red Table Talk que se emitirá en Facebook Watch el próximo 22 de octubre. Y lo hizo delante de su esposa, de su hija Willow y de su suegra, Adrienne Banfield-Jones, las tres conductoras de este magazine.

En unos fragmentos del programa difundidos a los medios previos a su emisión, Smith se sinceró con el público y con su esposa sobre ese momento en el que no todo fue un camino de rosas. "Mamá se levantaba todos los días y lloraba. Lo hizo 45 días seguidos. Llevé la cuenta", reconoció el actor en el programa dirigiendo sus palabras a la hija de ambos. Pinkett Smith, de 47 años, intentó quitarle hierro al momento asegurando que al actor se le había escapado contar "algún día". Smith no la dejó cambiar su versión de los hechos e insistió en que los llantos se produjeron "cada mañana". "Nunca me sentí peor en nuestro matrimonio. Estaba fracasando miserablemente", añadió.

El clip no muestra las razones de esta crisis matrimonial. Este momento de sinceridad pública llega tras casi 21 años de matrimonio y dos hijos, Willow, de 17 años, y Jaden, de 20, ambos artistas que han trabajado como actores junto a sus padres. Smith estuvo casado con anterioridad con Sheree Zampino, un matrimonio que duró tres años y junto a quien tuvo su primer hijo, Willard Carroll "Trey" Smith III, también actor y ahora adoptado por Jada. Para ella, Smith es su primer marido.

El programa Red Table Talk se ha convertido en un éxito de público desde su arranque a principios de año, sacando a la luz las intimidades de la propia Jada Pinkett y de otros de sus invitados. La actriz, directora y productora aprovechó con anterioridad este foro matutino, nominado en los premios People´s Choice, para confesar sus cuitas con la también artista Gabrielle Union, enfrentadas desde hace 17 años, o sus problemas con la pérdida del cabello. Pinkett también reconoció en el programa que empezó a salir con Smith antes de que su divorcio de Zampino estuviera finalizado.









En otros fragmentos del adelanto del nuevo programa se ve como el siempre alegre Smith arranca su participación en la conversación advirtiéndole a su esposa que no le sacará ningún secreto. "Ya lo he hecho muchas veces", le toma el pelo la actriz. Y parece que se sale con la suya, a juzgar por el clip donde se ve a un Smith emocionado con lágrimas en los ojos.

La pareja se conoció en 1994 cuando ella se presentó a una prueba de rodaje para la serie El príncipe de Bel-Air que lanzó a la fama la carrera del intérprete y rapero. Pinkett no logró el papel de la que iba a ser la novia del protagonista, pero labró una amistad con el actor que en diciembre de 1997 acabaría en boda.

Tras más de dos décadas juntos el intérprete de películas como Los hombres de negro o En busca de la felicidad reconoció en el programa que nunca hablan entre ellos como marido o esposa. Es un concepto al que ambos han hecho referencia con anterioridad prefiriendo el término de "compañeros de por vida". "No hay más. No hay nada que pueda hacer. Nada que rompa nuestra relación. Ella tiene mi apoyo por el resto de mis días y me siento muy bien en este sentido", reconoció Smith en otra entrevista.

Además de Smith, Red Table Talk tiene previstos otros invitados para esta temporada incluidas las actrices Ellen Pompeo, protagonista de la longeva serie Anatomía de Grey, o Leah Remini, conocida ex miembro de la cienciología, secta a la que el matrimonio Smith ha sido vinculado en numerosas ocasiones.